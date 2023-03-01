«Пусть порадуются»: Алла Пугачева заявила о лишении ее гражданства Израиля

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Проживающая в Израиле Алла Пугачева впервые прокомментировала последние новости о себе. Напомним, что недавно в прессе появились слухи о том, то Примадонна еле ходит и страдает от страшной болезни. Кроме того, говорят, что певицу лишают израильского паспорта. К этим проблемам добавилась еще одна неприятность. Примадонну якобы ограбили на крупную сумму, и теперь она нищая, как церковная мышь.
На подобные слухи Пугачева ответила, что ничего из всего этого не является правдой.
«Во-первых, я не в Кесарии живу. Во-вторых, никто нас не грабил. В-третьих, никто нас никакого гражданства не лишает», — сказала Примадонна.
К тому же, на вопрос журналиста о дружбе Пугачевой со стилистом Джорджем Ровалсом, который утверждает, что поддерживает с ней связь, Алла Борисовна ответила, что толком его не знает, а уж тем более не общается с ним.
«Даже не помню, какой он», — заявила 73-летняя певица.
Она предположила, что все эти сплетни, наверное, кого-то радуют, так пусть они думать, что ей плохо, и радуются.
«Возможно, они просто хотят, чтобы меня и Макса жалели, вот они и стараются. Еще и денежки за это получают…», — заявила Пугачева.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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