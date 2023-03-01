Анна Семенович заявила, что Роман Костомаров не может выкарабкаться, так как имел проблемы со спиртным

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Наконец-то появилась ясность в вопросе, который так долго мучает медицинских специалистов и миллионную армию поклонников легендарного олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, почему организм госпитализированного в «Коммунарку» фигуриста упорно сопротивляется всем обычным медицинским процедурам и никак не может справиться с последствиями переохлаждения и ОРВИ.
Накануне ситуацию прояснила его экс-партнерша по льду Анна Семенович. Певица и телеведущая призналась в том, что спортсмен часто приходил на тренировки в состоянии алкогольного опьянения. О неадекватном поведении победителя Олимпийских игр не рассказывала лишь знаменитая Татьяна Навка и супруга спортсмена Оксана Домнина. Об этом сегодня написали журналисты информационного новостного онлайн-портала CT News.
По версии экс-солистки «Блестящих» Анны Семенович, прославленный фигурист мог и ударить, и бросить партнёршу на лёд. Очевидно, что с возрастом пристрастие усугубилось, что стало одной из причин трагедии.
Напомним, Роман Костомаров за два месяца болезни пережил сепсис, два инсульта, ампутацию конечностей. Его состояние остаётся стабильно тяжёлым.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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