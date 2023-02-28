Актер России Дмитрий Назаров заявил, что Хабенскому было тяжело увольнять его из театра

Актер Дмитрий Назаров заявил о том, что его увольнение – это «показательная порка».

В эфире ютуб-канала Марка Фейгина (признан иноагентом) Дмитрий Назаров и его супруга Ольга Васильева прокомментировали увольнение их МХТ им. Чехова.

Как рассказал Назаров, вначале худрук театра Константин Хабенский предложил им уйти в творческий отпуск. Но спустя несколько дней он сообщил им, что они уволены. По мнению Назарова, это была «показательная порка» по настоянию влиятельных лиц и сейчас Хабенского мучают угрызения совести.

По словам Назарова, Константин Хабенский поступил очень несправедливо по отношению к нему с супругой. У него, уверен актер, нет той хитрости и гибкости, которая бы позволила лавировать между интересами коллектива и властями. Назаров подчеркнул, что Олегу Табакову это удавалось лучше.

Назаров и его супруга сейчас в Израиле, где у него запланированы концерты, на которых он продолжает критиковать российскую власть.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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