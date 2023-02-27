Татьяна Тарасова заявила, что ежедневно молится за здоровье фигуриста РФ Костомарова

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова призналась, что все полтора месяца ежедневно молится за здоровье Романа Костомарова. Она следит за новостями о том, в каком состоянии находится спортсмен, какие изменения фиксируют медики.

Недавно она прочла, что Костомарову стало лучше. У тренера от сердца немного отлегло. Она, как и многие в России, вся в переживаниях.

«Лучше или хуже ему, с этими вопросами к семье, не ко мне. А я наряду со всеми переживаю за него. Ни дня не проходит, чтобы я не помолилась или Рома вышел из головы. Очень люблю его, его семью, его маму, молюсь, чтобы он сдюжил это тяжелейшее дело», - прокомментировала последние новости о состоянии здоровья Романа Костомарова Татьяна Тарасова.

Фигурист в одной из больниц Москвы находится с 10 января. Тогда всем казалось, что запущенную простуду, с которой Романа госпитализировали, быстро вылечат. Однако все пошло по страшному сценарию. У Костомарова началась пневмония, затем стало известно о некрозе, ампутации стоп, двух перенесенных инсультах...

Недавно СМИ сообщили о том, что показатели фигуриста стали лучше. Динамика звездного пациента, которого выводят из медикаментозной комы, скорее положительная, чем отрицательная.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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