Татьяна Тарасова заявила, что ежедневно молится за здоровье фигуриста РФ Костомарова

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова призналась, что все полтора месяца ежедневно молится за здоровье Романа Костомарова. Она следит за новостями о том, в каком состоянии находится спортсмен, какие изменения фиксируют медики.
Недавно она прочла, что Костомарову стало лучше. У тренера от сердца немного отлегло. Она, как и многие в России, вся в переживаниях.
«Лучше или хуже ему, с этими вопросами к семье, не ко мне. А я наряду со всеми переживаю за него. Ни дня не проходит, чтобы я не помолилась или Рома вышел из головы. Очень люблю его, его семью, его маму, молюсь, чтобы он сдюжил это тяжелейшее дело», - прокомментировала последние новости о состоянии здоровья Романа Костомарова Татьяна Тарасова.
Фигурист в одной из больниц Москвы находится с 10 января. Тогда всем казалось, что запущенную простуду, с которой Романа госпитализировали, быстро вылечат. Однако все пошло по страшному сценарию. У Костомарова началась пневмония, затем стало известно о некрозе, ампутации стоп, двух перенесенных инсультах...
Недавно СМИ сообщили о том, что показатели фигуриста стали лучше. Динамика звездного пациента, которого выводят из медикаментозной комы, скорее положительная, чем отрицательная.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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