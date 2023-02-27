СМИ: 73-летняя Алла Пугачева в Израиле лечится от секретной болезни

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Новости о том, что 73-летняя Алла Пугачева полностью поддерживает своего мужа Максима Галкина (признан иноагентом в РФ, - Ред.), выступившего против специальной военной операции, сильно шокировало многих граждан в РФ.
Примадонна из объекта восхищения вмиг превратилась едва ли не во врага народа. Чего только о ней не писали СМИ! И что в Израиле она будет жить в нищете, так как не будет иметь таких супер-доходов, как в РФ. И что денег на покупку своего жилья у знаменитости нет, поэтому семья живет в апартаментах брата супруга певицы.
Естественно, обыгрывалась и тема возраста. Так, на недавнем концерте Вайкуле Пугачева появилась на высоких каблуках. Но в сети все перекрутили и посчитали, что она неважно выглядит и передвигается с трудом.
Недавно СМИ даже предположили, что у Пугачевой развивается рак. В качестве «обоснования» указали на ее хриплый голос. Хотя поклонникам прекрасно известно, что тембр с характерной хрипотцой является визитной карточкой легенды советской эстрады.
И вот в сети распространяются новые новости. СМИ с подачи «КП» распространяют информацию о том, что Примадонна переехала в Израиль якобы не просто так, а политика здесь и совсем не при чем.
Приводится комментарий Бедроса Киркорова, отца бывшего мужа артистка. Он слышал (правда, не уточнил, от кого именно), что Пугачева уехала в Израиль на лечение. При этом мужчина не знает, от какого именно заболевания.
«Возможно, эта информация засекречена. Она не хочет этого раскрывать. Это ее дело», - сказал Киркоров.
Пять лет назад Пугачева уже побывала в Израиле, где лечилась от диабета.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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