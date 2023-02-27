Фигурист РФ Авербух: Домнина каждый день проводит время с Костомаровым в больнице

Как проходят сейчас дни супруги фигуриста Романа Костомарова Оксаны Домниной, рассказал хореограф Илья Авербух.

Он сообщил, что пока Рома Костомаров в больнице, он часто общается с его женой. По его словам, Оксана ежедневно ездит в больницу, пишет «Пятый Канал». Авербух сообщил, что ей сложно, но она продолжает делать все возможное, чтобы поддержать мужа. По его словам, она держится, поскольку понимает, что сейчас отвечает за многое.

Напомним, Роман Костомаров был госпитализирован 10 января. Он сейчас в искусственный коме. У него диагностировали пневмонию, но начались осложнения, и врачи были вынуждены ампутировать ему стопы. Также у фигуриста начался сепсис и развился вторичный менингит. Врачи провели ему несколько процедур по очищению крови. Появилась информация, что он постепенно идет на поправку.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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