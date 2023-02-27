Фигурист РФ Авербух: Домнина каждый день проводит время с Костомаровым в больнице

Новые санкции углубили изоляцию финансовой системы России
Новое усиление санкций существенно сказалось на финансовой системе РФ. С начала «военной спецоперации» России на...Подробнее
Как проходят сейчас дни супруги фигуриста Романа Костомарова Оксаны Домниной, рассказал хореограф Илья Авербух.
Он сообщил, что пока Рома Костомаров в больнице, он часто общается с его женой. По его словам, Оксана ежедневно ездит в больницу, пишет «Пятый Канал». Авербух сообщил, что ей сложно, но она продолжает делать все возможное, чтобы поддержать мужа. По его словам, она держится, поскольку понимает, что сейчас отвечает за многое.
Напомним, Роман Костомаров был госпитализирован 10 января. Он сейчас в искусственный коме. У него диагностировали пневмонию, но начались осложнения, и врачи были вынуждены ампутировать ему стопы. Также у фигуриста начался сепсис и развился вторичный менингит. Врачи провели ему несколько процедур по очищению крови. Появилась информация, что он постепенно идет на поправку.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Новое усиление санкций существенно сказалось на финансовой системе РФ. С начала «военной спецоперации» России на...Подробнее
За время «военной спецоперации» РФ на территории Украины из России ушли многие бренды. Западный бизнес начали...Подробнее
Блогер Алексей Столяров должен объясниться за свои слова об СВО. Такое мнение в СМИ выразил политолог Владимир...Подробнее
ЧВК «Вагнер» как относилась, так и будет относиться к Эдуарду Басурину с уважением, несмотря на его отказ от работы с...Подробнее
Об отдыхе в Египте рассказала российская туристка, оставив отзыв на портале «Тонкости туризма». Она заявила, что в этот...Подробнее
Военный эксперт Алексей Леонков оценил угрозу, которую украинские беспилотники представляют непосредственно для Москвы....Подробнее
Фигурист Роман Костомаров все еще находится в больнице. По последней информации, угроза жизни спортсмена миновала, но...Подробнее
Политолог Шипилин выразил свое мнение о запланированном на ближайшие дни официальном визите политического руководителя...Подробнее
Согласно результатам рейтинга самых культурных городов Российской Федерации, составленного экспертами Национального...Подробнее
Депутат Госдумы Анатолий Выборный предлагает ввести курсы военной подготовки в обязательном порядке для всех...Подробнее
Комментировать