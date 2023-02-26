Режиссер спектакля с Чулпан Хаматовой объяснил отмену постановки совместным решением

Руководство Нового Рижского театра отменило спектакль на латышском языке с Чулпан Хаматовой в главной роли за день до первого показа. Долгожданная премьера постановки Gogolis. Nature Morte была намечена на 28 февраля. Показы должны были состояться 1, 2, 3, 4, 30 и 31 марта, а также 1 и 2 апреля. Билеты хорошо раскупались. Зрителям хотелось посмотреть, как российская актриса будет играть на латышском языке. Как сообщили в театре, стоимость купленных билетов будет возвращена.

В заявлении театра также было сказано о творческом провале как о причине отмены постановки. По словам режиссера театра Улдиса Тиронса, решение об отмене спектакля было совместным.

«Мы поняли, что то, что мы представляли в шоу, работает не так, как мы думали… Много времени с актерами я оттачивал детали и мизансцены, но в процессе потерял общую картину», — заявил режиссер.

Не исключено, что театр поспешил с идеей спектакля на латышском и украинском языках.

Стоит заметить, что ранее в Новом Рижском театре премьеры не отменяли. Запланированные к показу постановки «причесывали» и представляли публике.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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