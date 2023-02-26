Шестаков: Костомарова ввели в кому во избежание летального исхода

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Романа Костомарова ввели в медикаментозную кому во избежание летального исхода. Доктор медицинских наук Андрей Шестаков пояснил необходимость этой процедуры.
«Вводят в медикаментозную кому при тяжелых травмах или болезнях, чтобы приглушить рефлексы человека», — заявил он.
Врач также добавил, что искусственная кома — это необходимая мера. Тем более что медикаментозный сон никаких последствий для пациента не имеет. Шестаков уверен в том, что профессионалы в Коммунарке без проблем выведут фигуриста из состояния комы. Врач считает, что по этому поводу не стоит переживать.
Как известно, госпитализированному 10 января олимпийскому чемпиону в феврале ампутировали левую стопу и часть правой из-за стремительно развивающейся гангрены. 14 февраля Костомаров перенес операцию по ампутации части обеих кистей. Также известно о поражении части мозга фигуриста, после чего у него случился уже второй инсульт. Кроме того, Костомаров перестал видеть на правый глаз.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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