Авербух отменил часть шоу «Ледниковый период» из-за болезни фигуриста Костомарова

Тяжелая болезнь олимпийского чемпиона-2006 года по танцам на льду Романа Костомарова побудила Илью Авербуха, режиссера и постановщика шоу «Ледниковый период», отменить его в Москве. Об этом проинформировали журналисты газеты «Спорт-Экспресс».

Активная подготовка к представлению припала на январь сего года. Именно в этом месяце десятого числа фигурист Роман Костомаров в тяжелом состоянии угодил в больницу.

Российский тур «Ледникового периода» охватывает более чем двадцать городов страны. Москва в графике не значится, хотя изначально было запланировано выступление на 4 марта.

«Мы отменили московское шоу. Тур готовился заранее, в нем много городов, где задействованы промоутеры, и отменять другие шоу было нереально. Но то, что я мог — отменил, так как невозможно проводить в такой ситуации шоу. Москву я отменил», — сказал Авербух «СЭ» .

Не исключено, что шоу будет показано в мае. При этом зрителям рассчитывать на то, что на ледовую арену выйдет Костомаров, даже если поправится, не стоит. Как известно, он перенес ампутацию стоп, а также частично ему удалили пальцы на руках. Причиной удаления стал развившийся некроз на фоне перенесенной пневмонии и гриппа В.

В больнице, по сообщениям СМИ, у спортсмена случилось два инсульта. Его состояние оценивается как тяжелое, хотя об угрозе жизни медики уже речи не ведут.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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