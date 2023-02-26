Фигурист Илья Авербух: ситуация с Романом Костомаровым сложная, но иногда ее перекручивают журналисты

Сегодня, 14:04

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Фигурист Илья Авербух: ситуация с Романом Костомаровым сложная, но иногда ее перекручивают журналисты
Илья Авербух

Чемпион мира по фигурному катанию Илья Авербух, который выступил в качестве режиссера-постановщика ледового шоу с участием Романа Костомарова, рассказал о его состоянии. Спортсмен все еще находится в больнице и новости о его здоровье чаще появляются мрачные, нежели позитивные.

В беседе с изданием «Спорт-Экспресс» Авербух признал, что ситуация действительно сложная, но все же надежда на спасение и полное восстановление есть. При этом он раскритиковал журналистов за то, что порой они передергивают информацию о здоровье Костомарова и сгущают краски.

«Мы молимся, что Рома справится. Луч надежды, безусловно, есть, хотя ситуация действительно очень сложная. Порой она перекручена журналистами. Просто хочу, чтобы было как можно меньше инсинуаций и как можно больше искренних слов поддержки», - заявляет Авербух.

Он добавил, что находится в контакте с врачами и в курсе всех изменений в состоянии здоровья Костомарова. То, что произошло с фигуристом в период с 10 января (двусторонняя пневмония, некроз, ампутация стоп и некоторых пальцев, два инсульта, менингит), Илья Авербух называет не иначе, как «ударом судьбы».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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