Фигурист Илья Авербух: ситуация с Романом Костомаровым сложная, но иногда ее перекручивают журналисты

Туристический бизнес в Турции оказался на грани кризиса после землетрясений
В Турции произошло землетрясение, в результате которого вся туристическая отрасль страны на грани кризиса. Об этом...Подробнее
Чемпион мира по фигурному катанию Илья Авербух, который выступил в качестве режиссера-постановщика ледового шоу с участием Романа Костомарова, рассказал о его состоянии. Спортсмен все еще находится в больнице и новости о его здоровье чаще появляются мрачные, нежели позитивные.
В беседе с изданием «Спорт-Экспресс» Авербух признал, что ситуация действительно сложная, но все же надежда на спасение и полное восстановление есть. При этом он раскритиковал журналистов за то, что порой они передергивают информацию о здоровье Костомарова и сгущают краски.
«Мы молимся, что Рома справится. Луч надежды, безусловно, есть, хотя ситуация действительно очень сложная. Порой она перекручена журналистами. Просто хочу, чтобы было как можно меньше инсинуаций и как можно больше искренних слов поддержки», - заявляет Авербух.
Он добавил, что находится в контакте с врачами и в курсе всех изменений в состоянии здоровья Костомарова. То, что произошло с фигуристом в период с 10 января (двусторонняя пневмония, некроз, ампутация стоп и некоторых пальцев, два инсульта, менингит), Илья Авербух называет не иначе, как «ударом судьбы».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В Турции произошло землетрясение, в результате которого вся туристическая отрасль страны на грани кризиса. Об этом...Подробнее
Эксперты рассказали о том, как в России выбрать курорт, а также во сколько в этом году обойдется санаторное лечение....Подробнее
Уже стало привычным делом, что с каждым новым годом сходящие с конвейера автомобили становятся более экологичными....Подробнее
Новое усиление санкций существенно сказалось на финансовой системе РФ. С начала «военной спецоперации» России на...Подробнее
Борьба с заимствованиями в русском языке уже идет и в сфере туризма. Было проведено исследование, в котором...Подробнее
Блогер Алексей Столяров должен объясниться за свои слова об СВО. Такое мнение в СМИ выразил политолог Владимир...Подробнее
Российские ученые объяснили, с чем связано загадочное свечение, которое видели в Турции перед землетрясениями. Голубое...Подробнее
ЧВК «Вагнер» как относилась, так и будет относиться к Эдуарду Басурину с уважением, несмотря на его отказ от работы с...Подробнее
Агенство РИА Новости сообщает, что в столице Германии продолжается массовый протестный митинг против поставок киевскому...Подробнее
Фигурист Роман Костомаров все еще находится в больнице. По последней информации, угроза жизни спортсмена миновала, но...Подробнее
Комментировать