Эдуард Бояков разоблачил выступающего против государственной политики Урганта

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Режиссер Эдуард Бояков по-прежнему критикует Ивана Урганта за его позицию. Об этом сообщает издание «Вечерняя Москва», ссылаясь на YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».
С начала военной спецоперации в Украине шоумен Иван Ургант не скрывал свое отношение к происходящему. В ответ на СВО в своем аккаунте он выставил «черный квадрат». Вскоре Ургант эмигрировал в Израиль.
Многие профессионалы тогда осудили ведущего. Одним из них был экс-худрук МХАТ имени Горького Эдуард Бояков. По его словам, ситуация настолько его задела, что Бояков готов при встрече плюнуть в лицо Урганту. Не изменил своего мнения режиссер и до сих пор.
Так, в недавнем интервью Бояков заявил, что Урганту на Первом государственном канале не место, ведь его политическая позиция в корне отличается от взглядов государства. Такое недопустимо ни в одной стране мира.
«Потому что он против государственной политики, он против государства… Существует совершенно очевидная государственная политика, нет ни одной страны в мире, где можно играть против системы», — пояснил театральный деятель.
При этом он добавил, что о своем намерении плюнуть в лицо сбежавшего ведущего он не забыл и все так же готов это сделать при встрече с ним.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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