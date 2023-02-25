«Разорвали контракт»: СМИ сообщают о новых проблемах Пугачевой

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В минувшем году стало известно, что не одобрившая СВО примадонна советской и российской эстрады Алла Пугачева перед своим отъездом в Израиль закрыла свой последний бизнес в России. Журналисты тогда прознали, что единственными источниками дохода знаменитости в стране остались отчисления от авторских прав, а также выплаты согласно контракту с обувной компанией «Эконика».
И вот СМИ сообщают о том, что и с последним не задалось. По информации Telegram-канала «Героиня Татлера», бренд принял решение расторгнуть контракт с Аллой Пугачевой. «Эконика» вместе со знаменитостью выпускала премиальную линейку обуви. Их сотрудничество началось давно - в 1996 году.
Некоторое время назад компания заявляла, что переезд Примадонны в Израиль не стал причиной прекращения сотрудничества с ней. Компания сейчас проводит ребрендинг, который запланировала еще до того, как Россия начала специальную военную операцию в Украине.
Меняется не только название, но и цветовые решения. Ранее линейка премиальной обуви носила имя Аллы Пугачевой, теперь будет называться AP.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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