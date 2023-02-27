Киркоров назвал «бездарным» Лисенка из шоу РФ «Маска»

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Певец Филипп Киркоров раскритиковал выступление Лисенка в шоу «Маска».
Лисенок исполнял песню Аллы Пугачевой и Филипп Киркоров очень строго оценил выступление, пишет «Телепрограмма».
Стоит отметить, что выступление Лисенок начал с обращения к Филиппу Киркорову, спросив, не смущает ли его слово «самодур» в песне «Чао, дорогой!».
Киркоров не стал скрывать, что ему такие разговоры не по душе.
«Мне одна моя подруга, знакомая певица во время предыдущего выпуска прислала смс-ку «Лиса бездарная», я с ней поспорил. А теперь думаю, зачем? Зачем вы меня спросили про самодура? Сама дура!» - ответил поп-король.
А после выступления Лисенка он и вовсе заявил, что он не пел, а мяукал, хотя и оставался «дико обаятельным». Также Киркоров сказал, что пел Лисенок, «как бездарность».
Отметим, под маской Лисенка скрывалась продюсер Яна Рудковская.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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