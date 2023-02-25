Яна Рудковская поделилась отношением сына Саши к Лисенку из шоу «Маска»

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В новом выпуске шоу «Маска» была снята еще одна маска, и оказалось, что под ней скрывалась Яна Рудковская.
Выбирая, кому придется покинуть проект, члены жюри почти не сомневались, что за маской Лисенка скрывается продюсер Яна Рудковская.
Как рассказала Рудковская, ее сын Саша не испытывал симпатии к персонажу Рудковской, поскольку у него другой фаворит. Мальчик, по ее словам, признался, что болеет за Мандрила и ждал, пока уберут «противную Лису».
Также она отметила, что действительно не обладает талантами, как у многих артистов, но все же и у нее есть особые умения.
«Лисенок был бы не Лисенок, если бы он не вставил шпильку. Но шпилька будет не членам жюри, а некой знакомой Филиппа, которая сказала, что Лисенок бездарный. Друзья мои! Конечно, Лисенок не может петь так, как Валерия, как народный артист России Филипп Киркоров. Лисенок не может танцевать, как Тимур Родригез или Алексей Воробьев. Лисенок не такая красивая и блистательная, как Регина Тодоренко. Но у Лисенка есть тоже плюсы. У Лисенка, благодаря ее труду и ее проектам, что-то тоже получается», — сказала Рудковская.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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