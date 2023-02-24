Авербах прокомментировал положительную динамику в состоянии Романа Костомарова

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Состояние фигуриста Романа Костомарова должно стабилизироваться, уверен врач Лев Авербах.
Так он прокомментировал информацию о том, что олимпийскому чемпиону стало лучше. Источник сообщил, что Костомарову провели несколько процедур по очистке крови.
«Сегодня действительно врачи могут качественно очистить кровь пациента без последствий. Все зависит от состояния больного и реакции организма на процедуры. Очищение крови — очень важная процедура в медицине, спасает много людей каждый год», - подчеркнул Авербах.
Он добавил, что сейчас работает эффективно только одна процедура – гемодиализ. Она позволяет вывести из организма токсические элементы продуктов обмена веществ, стабилизировать водный и электролитный балансы.
По мнению эксперта, Костомарову могли сделать гемодиализ. Ее могли провести несколько раз, чтобы добиться положительного эффекта. После процедуры, полагает Авербах, состояние пациента стабилизируется и организм сможет бороться с осложнениями.
Напомним, Роман Костомаров попал в больницу еще 10 января. После этого была информация о том, что ему ампутировали стопы, он пережил 2 инсульта и у него начался сепсис.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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