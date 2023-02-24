Показатели фигуриста РФ Романа Костомарова начали улучшаться

Туристический бизнес в Турции оказался на грани кризиса после землетрясений
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Фигурист Роман Костомарова продолжает бороться с целым рядом заболеваний и его показатели постепенно начали улучшаться. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Сейчас врачи оценивают его состояние как стабильное. Костомарову сделали несколько процедур плазмафереза, чтобы очистить кровь.
«В течение вечера и ночи показатели стали улучшаться, несколько раз была очищена кровь за эти дни», – рассказал источник.
Напомним, Роман Костомаров попал в Коммунарку 10 января. У него была пневмония, потом началась гангрена, и было принято решение об ампутации стоп. Сообщалось, что фигурист перенес два инсульта, у него развился сепсис и был вторичный менингит.
Но стоит отметить, что вся эта информация звучала не от врачей или близких. Поэтому сложно сказать, была ли она правдивой. Родные и близкие фигуриста обещали рассказать больше после того, как он выздоровеет.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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