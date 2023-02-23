Тихонов назвал невероятной и очень сильной жену фигуриста Романа Костомарова Оксану Домнину

Сегодня, 19:19

0

Image 16+
Тихонов назвал невероятной и очень сильной жену фигуриста Романа Костомарова Оксану Домнину
Фото из открытых источников

Фигурист Алексей Тихонов высказал слова восхищения в адрес Оксаны Домниной, супруги Романа Костомарова, который продолжает находиться в тяжелом состоянии. 

«Бог испытывает самых сильных людей, наверное. Я не знаю, почему так случается, почему каким-то людям выпадает преодолевать такое. Оксанка просто невероятная», – заявил Тихонов.

Напомним, что Роман Костомаров выступал на открытом катке при 30-градусном морозе в шоу Авербуха «Волшебник страны Оз». Вскоре после этого фигурист был госпитализирован с кашлем и болями в груди. Врачи диагностировали у него пневмонию. Позже у олимпийского чемпиона начался сепсис и стал развиваться некроз тканей. Врачам пришлось удалить фигуристу обе ступни. Также есть информация, что спортсмену ампутировали и кисти рук. Недавно появились сообщения о том, что у Костомарова поражена часть головного мозга. Но пока эта информация не была подтверждена. 21 февраля сообщалось, что фигурист перенес второй инсульт.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Тихонов назвал невероятной и очень сильной жену фигуриста Романа Костомарова Оксану Домнину

Сегодня, 19:19

Режиссер Нахабцев анонсировал премьеру сериала с тяжелобольной Заворотнюк

Сегодня, 19:09

Потерял зрение и пережил второй инсульт. Что известно о критическом состоянии Костомарова

Сегодня, 18:04

Актер Дмитрий Назаров: «Душа сохнет в темнице. Не снять этот груз покаяньем и даже болью стыда»

Сегодня, 17:04

«StarHit»: Россияне раскритиковали Владимира Познера за его позицию

Сегодня, 16:04

Марина Зудина, вдова Олега Табакова, рассказала об участии в телешоу «Танцы со звездами»

Сегодня, 15:24

Вырезанная заставка из «Кавказской пленницы», слитая в Сеть, оказалась фейком

Сегодня, 12:39

Скобрев обратился к российским журналистам с просьбой по поводу состояния здоровья Костомарова

Сегодня, 12:14

Фигурист РФ Роман Костомаров: «Любовь в том и заключается, что она проходит через разные трудности»

Сегодня, 12:09

Тренер РФ Илья Авербух устроил акцию в поддержку Романа Костомарова: &quot;Верим, что справится!&quot;

Сегодня, 11:29

Актер Иван Янковский откровенно рассказал об отцовских чувствах

Сегодня, 09:44

Анфиса Чехова признается, что готова простить неверность избраннику

Вчера, 23:54

Журова не хочет верить в медицинские сводки о состоянии Костомарова

Вчера, 17:49

В Сети появилось видео с Костомаровым накануне трагедии

Вчера, 16:19

Он больше не просыпается: вот что скрывают врачи о состоянии Костомарова

Вчера, 15:59

Переехавший из РФ в Израиль Семен Слепаков вернулся на российское ТВ

Вчера, 15:34

«Организм умирает»: врачи РФ бессильны, надеются только на иммунитет организма Костомарова

Вчера, 14:14

Костомарова с ОИ-2002 не отправили на лечение за границу в Германию из-за нетранспортабельности

Вчера, 10:39

Оксана Самойлова опровергла слухи о съемках ее семьи в реалити-шоу

23-02-2023, 21:09

Невролог Белаш: Второй инсульт у Костомарова был спровоцирован сепсисом

23-02-2023, 19:54

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Туристический бизнес в Турции оказался на грани кризиса после землетрясений

Туристический бизнес в Турции оказался на грани кризиса после землетрясений

Сегодня, 16:19

0

В Турции произошло землетрясение, в результате которого вся туристическая отрасль страны на грани кризиса. Об этом...

Подробнее
РФ начинает добычу стратегического сырья

РФ начинает добычу стратегического сырья

Сегодня, 10:04

0

В России начали добывать литий, сообщает РИА «Новости». Этот металл используется в изготовлении аккумуляторов и его...

Подробнее
Бренды по-русски: что за год в РФ стали делать без помощи Запада

Бренды по-русски: что за год в РФ стали делать без помощи Запада

23-02-2023, 16:49

0

Из-за «военной спецоперации» РФ на территории Украины многие бренды покинули российский рынок. Власти решили ускорить...

Подробнее
Более 80% граждан России отказались от поездок за границу весной 2023 года

Более 80% граждан России отказались от поездок за границу весной 2023 года

23-02-2023, 15:29

0

Большинство россиян весной не планируют отдых за рубежом. Как сообщает RT, ссылаясь на экспертов в сфере туризма,...

Подробнее
Пригожин обвинил чиновников Свердловской области в надменном отношении к гражданам и СВО

Пригожин обвинил чиновников Свердловской области в надменном отношении к гражданам и СВО

23-02-2023, 13:31

0

Администрация Свердловской области не поддерживает СВО, заявил российский бизнесмен Евгений Пригожин. Команда...

Подробнее
Президент России Путин лишил гражданства жительницу Свердловской области

Президент России Путин лишил гражданства жительницу Свердловской области

Сегодня, 10:29

0

Уроженка Свердловской области Татьяна Наношкина захотела выйти из гражданства России. Президент РФ Владимир Путин ее...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Кнутов объяснил задержки в поставках снарядов для ЧВК «Вагнер» конкуренцией со стороны МО РФ в рамках СВО 

Кнутов объяснил задержки в поставках снарядов для ЧВК «Вагнер» конкуренцией со стороны МО РФ в рамках СВО 

Вчера, 20:01

0

Представители Министерства обороны РФ были недовольны высокой эффективностью ЧВК «Вагнер» в рамках СВО, поэтому решили...

Подробнее
РИА Новости проинформировали, как выбрать курорт и сколько стоит санаторное лечение в 2023

РИА Новости проинформировали, как выбрать курорт и сколько стоит санаторное лечение в 2023

Сегодня, 15:04

0

Эксперты рассказали о том, как в России выбрать курорт, а также во сколько в этом году обойдется санаторное лечение....

Подробнее
«РИАН»: граждане России назвали альтернативу туристическим терминам курорт, чартер и маршрут

«РИАН»: граждане России назвали альтернативу туристическим терминам курорт, чартер и маршрут

Сегодня, 14:29

0

Борьба с заимствованиями в русском языке уже идет и в сфере туризма. Было проведено исследование, в котором...

Подробнее
Губернатор Развожаев заверил, что подлет беспилотников к Севастопольской бухте стал невозможен

Губернатор Развожаев заверил, что подлет беспилотников к Севастопольской бухте стал невозможен

Вчера, 10:19

0

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уверяет, что на текущий момент подлет любых беспилотников к Севастопольской...

Подробнее