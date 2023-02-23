Тихонов назвал невероятной и очень сильной жену фигуриста Романа Костомарова Оксану Домнину

Туристический бизнес в Турции оказался на грани кризиса после землетрясений
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Фигурист Алексей Тихонов высказал слова восхищения в адрес Оксаны Домниной, супруги Романа Костомарова, который продолжает находиться в тяжелом состоянии.
«Бог испытывает самых сильных людей, наверное. Я не знаю, почему так случается, почему каким-то людям выпадает преодолевать такое. Оксанка просто невероятная», – заявил Тихонов.
Напомним, что Роман Костомаров выступал на открытом катке при 30-градусном морозе в шоу Авербуха «Волшебник страны Оз». Вскоре после этого фигурист был госпитализирован с кашлем и болями в груди. Врачи диагностировали у него пневмонию. Позже у олимпийского чемпиона начался сепсис и стал развиваться некроз тканей. Врачам пришлось удалить фигуристу обе ступни. Также есть информация, что спортсмену ампутировали и кисти рук. Недавно появились сообщения о том, что у Костомарова поражена часть головного мозга. Но пока эта информация не была подтверждена. 21 февраля сообщалось, что фигурист перенес второй инсульт.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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