Режиссер Нахабцев анонсировал премьеру сериала с тяжелобольной Заворотнюк

Сегодня, 19:09

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Режиссер Нахабцев анонсировал премьеру сериала с тяжелобольной Заворотнюк
Фото из открытых источников

В России в ближайшее время на экраны выйдет новый сериал «Приставы». Одну из ролей в нем играет актриса Анастасия Заворотнюк, которая вот уже в течение четырех лет кряду ведет борьбу с агрессивной формой рака головного мозга.

Зрители, увидев данные строки, могут подумать, что со звездой «Моей прекрасной няни» уже все в порядке, что она страшную болезнь победила и приступила к работе.

Однако режиссер сериала «Приставы» Владимир Нахабцев в комментарии «КП» пояснил, что снимали работу давно, еще в 2017-2018 годах, когда Анастасия Заворотнюк работала на нескольких съемочных площадках и даже предположить не могла, что в будущем будет вести борьбу с онкологией. В «Приставах» актриса играет роль судьи. В главной роли в сериале снялся коллега Заворотнюк по актерскому цеху Алексей Чадов.

«Мы снимали в 2017 или 2018 году, точно уже и не вспомню. Почему сериал так долго лежал на полке, для меня самого загадка... Она играет судью, отправившую преступника за решетку», — проинформировал Нахабцев.

Режиссер уточнил, что Анастасия Заворотнюк появится в двух сериях нового сериала. Нахабцев приглашал ее на роль судьи без прохождения кинопроб. Он знал, что актриса именно та, которая нужна ему, - у Владимира имелся хороший опыт сотрудничества со знаменитостью по сериалу «Отдел».

Ранее появилась информация о том, что актрису выписали из частной онкоклиники в Москве после пятимесячного лечения. Домой Анастасию забирал ее муж Петр Чернышев.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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