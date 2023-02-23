Потерял зрение и пережил второй инсульт. Что известно о критическом состоянии Костомарова

В настоящее время состояние здоровья прославленного олимпийского чемпиона Романа Костомарова на самом деле весьма плачевное. У спортсмена произошел полный отказ системы иммунитета, из-за чего врачам пришлось ампутировать ему стопы и кисти. У фигуриста пропало зрение на одном глазу. Следом за этим у Романа случились один за другим два инсульта. В результате второго мозгового излияния крови исчезло зрение. Telegram-канал SHOT описал: в правом глазу спортсмена развился фронтит, вследствие чего медицинские специалисты удалили пациенту хрусталик.

Как рассказала врач Ирина Ярцева, что это сильно похоже на уникальное поражение иммунной системы. Подобное может случиться только на фоне онкологии или ВИЧ.

Не так давно многие представители СМИ настаивали на том, что Романа Костомарова необходимо транспортировать в Германию, где более развита медицина. Однако в Европе принимать спортсмена отказались.

«В том состоянии, в котором был Костомаров, его бы попросту не довезли бы. В московской «Коммунарке» чемпиона Олимпиады мгновенно подключили к ИВЛ и ЭКМО, он не мог самостоятельно дышать, аппараты дышали за него, гоняли кровь. В таком состоянии не летают», — заявил доктор медицинских наук Павел Воробьев.

Об этом проинформировали журналисты новостного информационного издания «Комсомольская правда».

В настоящий период времени Роман находится в искусственной коме. И врачи пока не планируют выводить его из этого состояния. При этом в издании «Известия» сказано, что шансы на выздоровление у Костомарова есть. Однако, если иммунная система организма так и не запустится, никакие лекарственные препараты ему помочь не смогут.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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