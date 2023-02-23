Актер Дмитрий Назаров: «Душа сохнет в темнице. Не снять этот груз покаяньем и даже болью стыда»

Туристический бизнес в Турции оказался на грани кризиса после землетрясений
В Турции произошло землетрясение, в результате которого вся туристическая отрасль страны на грани кризиса. Об этом...Подробнее
Актер Дмитрий Назаров, лишившись работы в МХТ им. Чехова, с супругой Ольгой Васильевой, которую тоже уволили из этого же театра, перебрался в Израиль.
65-летнего Назарова уволили из-за его политической позиции, сообщает СтарХит. Он критиковал «военную спецоперацию» РФ на территории Украины, выпустив ряд скандальных песен и стихотворений на политическую тематику.
В Израиле Назаров и Васильева общаются с другими российскими знаменитостями, которые туда перебрались в последнее время. Они проводят время в компании Аллы Пугачевой, Максима Галкина (внесен в список иноагентов), Семена Слепакова.
Дмитрий Назаров продолжает и далее писать стихи и опубликовал очередной из них:
«Считая плохое хорошим,
А зло называя добром,
На душу тяжелую ношу
Жестокую ношу кладем.
Не снять этот груз покаяньем, раскаяньем,
Даже болью стыда.
Ты душу сгноил этой дрянью,
И это с тобой навсегда.
Ты можешь уже не молиться —
Тебя не услышит никто.
Душа твоя сохнет в темнице
И ты понимаешь, за что.
Никто никогда не забудет того, кто от веры устал,
Тому оправданья не будет, кто мерзость в себе оправдал.
Считая убожество раем,
А кровь называя водой,
Ты душу бессмертную даром
Рогатому свел на убой».
В комментариях многие пользователи положительно оценили его творчество, сравнивая с Пушкиным и Эзопом.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
В Турции произошло землетрясение, в результате которого вся туристическая отрасль страны на грани кризиса. Об этом...Подробнее
В России начали добывать литий, сообщает РИА «Новости». Этот металл используется в изготовлении аккумуляторов и его...Подробнее
Из-за «военной спецоперации» РФ на территории Украины многие бренды покинули российский рынок. Власти решили ускорить...Подробнее
Геофизик рассказала о необычных голубых вспышках на небе накануне землетрясения в Турции. Об этом сообщает издание...Подробнее
Большинство россиян весной не планируют отдых за рубежом. Как сообщает RT, ссылаясь на экспертов в сфере туризма,...Подробнее
Администрация Свердловской области не поддерживает СВО, заявил российский бизнесмен Евгений Пригожин. Команда...Подробнее
Представители Министерства обороны РФ были недовольны высокой эффективностью ЧВК «Вагнер» в рамках СВО, поэтому решили...Подробнее
Уроженка Свердловской области Татьяна Наношкина захотела выйти из гражданства России. Президент РФ Владимир Путин ее...Подробнее
Эксперты рассказали о том, как в России выбрать курорт, а также во сколько в этом году обойдется санаторное лечение....Подробнее
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уверяет, что на текущий момент подлет любых беспилотников к Севастопольской...Подробнее
Комментировать