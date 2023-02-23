Актер Дмитрий Назаров: «Душа сохнет в темнице. Не снять этот груз покаяньем и даже болью стыда»

Актер Дмитрий Назаров, лишившись работы в МХТ им. Чехова, с супругой Ольгой Васильевой, которую тоже уволили из этого же театра, перебрался в Израиль.

65-летнего Назарова уволили из-за его политической позиции, сообщает СтарХит. Он критиковал «военную спецоперацию» РФ на территории Украины, выпустив ряд скандальных песен и стихотворений на политическую тематику.

В Израиле Назаров и Васильева общаются с другими российскими знаменитостями, которые туда перебрались в последнее время. Они проводят время в компании Аллы Пугачевой, Максима Галкина (внесен в список иноагентов), Семена Слепакова.

Дмитрий Назаров продолжает и далее писать стихи и опубликовал очередной из них:

«Считая плохое хорошим,

А зло называя добром,

На душу тяжелую ношу

Жестокую ношу кладем.

Не снять этот груз покаяньем, раскаяньем,

Даже болью стыда.

Ты душу сгноил этой дрянью,

И это с тобой навсегда.

Ты можешь уже не молиться —

Тебя не услышит никто.

Душа твоя сохнет в темнице

И ты понимаешь, за что.

Никто никогда не забудет того, кто от веры устал,

Тому оправданья не будет, кто мерзость в себе оправдал.

Считая убожество раем,

А кровь называя водой,

Ты душу бессмертную даром

Рогатому свел на убой».

В комментариях многие пользователи положительно оценили его творчество, сравнивая с Пушкиным и Эзопом.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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