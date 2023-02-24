Михаил Ширвиндт отвечает на критику за поддержку Лии Ахеджаковой

На скандальную историю народной артистки РФ Лии Ахеджаковой, лишённой всех ролей в московском театре «Современник», откликнулись многие неравнодушные россияне. Одни принялись ее ругать, а многие поддержали актрису.

Михаил Ширвиндт также решил заступиться за Лию Меджидовну. За это артист был жестко раскритикован.

«Прошло уже несколько дней с того момента, когда мной был написан пост в поддержку актрисы театра и кино Лии Ахеджаковой. В тексте той заметки я написал о том, что люди просвещённые меня поддержат, а чернь осудит и проклянёт. Так вот, я был полностью прав, как написал, так и случилось. Сначала публика широко благодарила меня за написанный хвалебный пост о замечательной и талантливой российской актрисе. Следом произошёл неожиданный, но интересный поворот от моего поста в социальных сетях — пришли уже совсем другие люди, сами себя идентифицировали, как чернь, и, естественно, страшно за это обиделись на меня. Вот тогда и начались ужасные проклятья, как я и предупреждал в своей записке», — рассуждает звезда «Дог-шоу» в личном блоге.

Одновременно Михаил Ширвиндт акцентировал внимание на том, что он, когда писал, то вкладывал в слово «чернь» совсем иной смысл, чем обычно предлагают толковые словари. Знаменитый артист объяснил, что это понимание может быть лишь в по-настоящему мыслящих людей. Те же, которые мыслят по жизни различными стереотипами — им этого понять не дано. Об этом проинформировали журналисты новостного информационного издания «StarHit.ru».

«Лично для меня — это же мой пост — что есть чернь? Я не имел в виду словарное определение, как ряд областей, где крестьян в XIV–XVI веках называли чернью. Я хотел сказать совершенно другое. Для меня чернь — это человек, чья душа чёрная, как сегодняшний день календаря; он пышет злобой, завистью, агрессией; не думает, высказывает только какие-то стереотипные, банальные суждения. В моём случае: «Кто ты такой без отца?» А вы кто? Вас в капусте нашли или аист вас сбросил?» — ответил комментаторам артист Михаил Ширвиндт.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700