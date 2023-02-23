Вырезанная заставка из «Кавказской пленницы», слитая в Сеть, оказалась фейком

Комедия Леонида Гайдая «Кавказская пленница» до сих является одним из самых любимых фильмов для семейного просмотра. Однако не стоит забывать о том, что картина снималась в советские времена, когда без цензуры ничто не выходило на большие экраны.

«Кавказская пленница» советским цензорам не пришлась по душе. Вооружившись «ножницами», они вырезали очень много интересных сцен, внесли множество правок. По слухам, Гайдай даже задумывал мультипликационную заставку для своей комедии, но цензоры и эту идею не дали ему воплотить.

Недавно в сеть был слит ролик - якобы с этой задумкой. На заставке можно лицезреть, как Бывалый и Балбес пишут на заборе буквы «Х» и «У», а Трус дописывает «…дожественный фильм».

Складывается впечатление, что это действительно оригинал. На самом деле - фейк.

По информации издания «Sport24.ru», идея подобной заставки у Гайдая действительно была, но ее он не реализовал.

Актер Юрий Никулин при жизни в одном из своих интервью полностью пролил свет на данную заставку.

Он сообщил, что придумал заставку для «Операции «Ы». Режиссеру Гайдаю она пришлась по душе.

«Забор. К нему подходит Балбес подшофе в своей тюбетейке, останавливается спиной к зрителям и выводит углем на заборе «Ху…» — тут крупным планом показывают милиционера. Он достает свисток из кармана, собирается засвистеть, но неожиданно расплывается в улыбке. Далее идет крупный план Балбеса— на заборе написано «Художественный фильм». Гайдай хотел снимать, но ему не дали. В то время это была жуткая крамола», - говорил знаменитый актер.

Так что все указывает на то, что кто-то взял за основу идею Никулина и представил собственную интерпретацию заставки, выдав ее за оригинал.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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