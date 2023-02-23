Друг Костомарова Скобрев обратился к журналистам: «Комментарии имеет смысл давать, когда Роман поправится»

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Российский конькобежец Иван Скобрев, друг фигуриста Романа Костомарова, призвал журналистов перестать обсуждать состояние здоровья спортсмена и методы его лечения. По его мнению, сейчас не время смаковать подробности и выискивать, у кого бы взять комментарий.
Скобрев уверяет, что разговоры на данную тему могут вестись только после того, как Роман поправится и ему станет значительно лучше.
«Всем журналистам говорю, что любые комментарии имеет смысл давать, когда Роман поправится. Мы ждем и надеемся», — сказал он в комментарии «Спорт-Экспресс».
Скобрев и Костомаров являются друзьями уже давно. Недавно Иван сообщил, что Роман пришел в сознание. О том, как фигурист себя чувствует, конькобежец предпочел умолчать.
О госпитализации Романа Костомарова стало известно 10 января. При этом никто не думал, что пневмонией его болезнь не ограничится и фигуристу придется перенести сепсис, ампутацию стоп, два инсульта и вторичный менингит.
Медики в своих комментариях СМИ заявляют о том, что врачи сделали все возможное для того, чтобы спасти Костомарова. Сейчас все будет зависеть от его иммунитета и желания организма бороться.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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