Фигурист РФ Роман Костомаров: «Любовь в том и заключается, что она проходит через разные трудности»

РФ начинает добычу стратегического сырья
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С 10 января в Коммунарке борется за жизнь фигурист Роман Костомаров.
Он попал в больницу с пневмонией, пережил два инсульта и развитие гангрены, из-за чего ему ампутировали стопы, пишет «СтарХит». У фигуриста развились сепсис и вторичный менингит.
Журналисты издания «СтарХит» собрали самые яркие цитаты Романа Костомарова, который всегда был известен тем, что мог сказать «не в бровь, а в глаз».
«Нужно вовремя уходить, а иначе ты окажешься не на коне, а под конем», - отметил как-то Костомаров.
Он признавался в интервью, что с детства у него тяжелый характер. Он был сложным ребенком, но спорт научил его контролировать свои эмоции.
Рассказывал фигурист и о том, что никогда не хотел покидать Родину ради заработка в виде долларов. Комментируя свои отношения, в том числе с партнерами на льду, он отмечал, что мог ругаться с ними, если считал, что они не правы.
Что же касается семейной жизни, то, по его словам, совместная жизнь учит уважать друг друга.
«Любовь проходит через разные трудности. Ты засовываешь свое эго поглубже, начинаешь прислушиваться», - сказал Костомаров.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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