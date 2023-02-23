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Вчера, в пятницу, 24 февраля, в городе Череповце Вологодской области прошло первое концертное выступление артистов, которое приурочено поддержке выдающегося фигуриста, олимпийского чемпиона по танцам на льду Романа Костомарова.
Представители СМИ узнали о том, что известный в Российской Федерации тренер по фигурному катанию и танцам на льду Илья Авербух организовал масштабный гастрольный тур. Данное мероприятие затронет много больших и малых городов страны. Все средства, которые получат фигуристы от своих выступлений, будут направлены в фонд поддержки прославленного спортсмена Романа Костомарова, который организован для финансирования его лечения.
Как накануне стало известно из источников информации, в самом первом ледовом шоу непосредственно приняли участие многие коллеги Романа по выступлениям на спортивных соревнованиях различного уровня, а зрителей в Череповце на данное зрелище пришло более тысячи человек. Илья Авербух перед началом шоу выступил с трибуны со словами поддержки к своему другу и коллеге Роману Костомарову. Об этом проинформировали журналисты новостного информационного издания «ТАСС Спорт».
«Мой большой друг, с которым мы прошли более 19 лет вместе в гастрольных турах, борется сейчас с тяжелой болезнью. Только вместе, всей огромной Россией, мы можем ему помочь. Мы все вместе верим, что он справится и снова будет с нами в строю. Давайте поаплодируем ему», — сказал Авербух.
Напомним, 10 января Роман Костомаров попал в реанимационное отделение столичной лечебницы «Коммунарка» в тяжелом состоянии. За два месяца, проведенные в больнице, состояние спортсмена только ухудшается. Врачи ампутировали фигуристу кисти и стопы. Также Роман перенес два инсульта и менингит. Россияне молятся за здоровье своего героя.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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