«StarHit»: Россияне раскритиковали Владимира Познера за его позицию

Россияне недовольны политической позицией известного журналиста Владимира Познера. Они считают, что он пытается усидеть в одночасье на двух стульях.

На днях Владимир Познер побывал в Омске на премьере фильма «Авангард. Возвращение», режиссером которого выступил. Однако не всем понравилось появление телеведущего на публике. Люди начали говорить о том, что Познеру следовало бы окончательно определиться со своей политической позицией и только потом начать снимать новые проекты на территории России, пишет журнал «StarHit».

«Почему это он у нас будет свой фильм показывать?», «Что Познер хочет скрыть? Мы уже все про него поняли», — возмутились зрители.

После того, как Россия год назад начала проводить специальную военную операцию на территории Украины, Познер на мероприятиях в России перестал появляться. Выяснилось, что он отбыл в США.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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