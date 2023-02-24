Инфекционист Андреев: Лечение Костомарова не работает из-за опасных бактерий в больнице

Сегодня, 00:59

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Инфекционист Андреев: Лечение Костомарова не работает из-за опасных бактерий в больнице
Фото из открытых источников

Состояние тяжелобольного Романа Костомарова, к которому в последнее время приковано  внимание российской общественности, остается тяжелым. По некоторым данным, фигурист пребывает в медикаментозном сне. Многие не понимают, почему сильный организм спортсмена и действенные препараты не помогают. 

Инфекционист Сергей Андреев считает, что всему виной устойчивые резистентные к антибиотикам бактерии, которые живут во многих медучреждениях. По его мнению, опасные больничные микроорганизмы «добивают» пациента. Именно от воздействия бактериальной флоры организм спортсмена не может пересилить недуг. Опасные микроорганизмы ухудшают самочувствие ослабшего Костомарова. 

Врач предположил, что у Костомарова отсутствует иммунный ответ, поэтому внутрибольничные бактерии стали угрожать его жизни, так как избавиться от них не помогает даже тщательная дезинфекция. Бактерии вызвали развитие отита, за чем последовало воспаление оболочек мозга, считает Андреев.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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