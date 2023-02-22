Журова не хочет верить в медицинские сводки о состоянии Костомарова

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова призналась, что ей не хочется верить в медицинские сводки, сообщающие о состоянии Романа Костомарова. Олимпийская чемпионка конькобежного спорта заявила, что у нее создается такое впечатление, что в этих сводках придумка на придумке.

Между тем олимпийский чемпион все еще находится в очень тяжелом состоянии. Костомаров по-прежнему не может самостоятельно дышать и подключен к ИВЛ. Его легкие поражены, в них продолжает скапливаться жидкость. Кроме того, СМИ написали, что у фигуриста перестал видеть правый глаз. Предположительно, состояние Костомарова усугубила внутрибольничная инфекция.

Напомним, 46-летний фигурист попал в больницу 10 января с вирусной пневмонией. Позже Костомарова перевезли в больницу в Коммунарке, где его ввели в медикоментозную кому и подключили к аппарату ЭКМО.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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