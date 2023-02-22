В Сети появилось видео с Костомаровым накануне трагедии

Прославленные российские фигуристы Оксана Домнина и Роман Костомаров, казалось, жили идеально: просторный особняк, счастливые дети, у супругов во всех вопросах царило полное взаимопонимание и любовь. Однако за плотно закрытыми дверьми их большого красивого коттеджа творилось нечто иное, чем казалось на первый взгляд коллегам и поклонникам.

В 2021 году знаменитые олимпийские чемпионы отпраздновали шесть лет с того дня, когда состоялась их свадьба. Чтобы на долгие годы осталась память от этого мероприятия, фигуристка Оксана Домнина поместила на своей личной странице в социальной сети кадры видеосюжета, снятого в день взаимного торжества супругов. Это видео затем стало достоянием представителей СМИ. Оно-то якобы и пролило истинный свет на события, происходящие в семье Домнина-Костомаров. Об этом проинформировали журналисты новостного информационного издания Popcornnews.ru.

«А у нас сегодня годовщина. Шесть лет со дня свадьбы, — каким-то немного испуганным, прерывающимся голосом на видео начал свою речь Роман Костомаров. — Ну-ка, прекращай уже там зря просиживать в беседке! Взял такую моду, понимаешь! Давай быстрее выбрось мусор, и с Илюшей еще надо погулять, — прервала его Домнина. — Да что ж это с тобой такое!». «Хорошо, кисуль, я все сделаю, не сердись, — продолжил Роман в кадре, — А у нас сегодня годовщина. Шесть лет со дня свадьбы. И вот уже последний месяц мы с женой живем душа в душу. У нас полное взаимопонимание, и мы вообще не ругаемся. Это самое лучшее время в нашей жизни. Я — самый счастливый человек, и вам желаю счастья, любви, и благополучия», — закончил свою речь глава семейства.

И все бы было ничего, если бы фигурист в этот момент не показывал в кадре бумажки с пугающими надписями: «Я больше не могу», «Она меня бьет», «Спасите».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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