Он больше не просыпается: вот что скрывают врачи о состоянии Костомарова

Врачи специально удерживают в медикаментозном сне Романа Костомарова, который находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Рядом с фигуристом находится его супруга Оксана Домнина, но ни она, ни доктора больницы не раскрывают информацию о состоянии спортсмена.

По словам анонимного источника в Коммунарке, Костомаров не просыпается уже несколько дней. Его специально удерживают в медикаментозном сне.

Сотрудник Коммунарки сообщил: «Отек перешел в голову, из медикаментозного сна его пока выводить опасаются, офтальмологи регулярно его осматривают, пока у него всё в отеках и о чем-то говорить рано».

Врачи прилагают все усилия, чтобы спасти фигуриста, но все зависит от крепости его организма. По словам специалиста, шансы у Костомарова 50 на 50. Никакие лекарства не смогут помочь, если иммунная система не будет бороться. Когда пациенту проводили очистку крови, была надежда на то, что иммунная система даст положительную динамику. Из-за инсульта появились осложнения, которые пришлось лечить новыми лекарствами, а они оказывают негативное влияние на иммунную систему.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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