Переехавший из РФ в Израиль Семен Слепаков вернулся на российское ТВ

Бренды по-русски: что за год в РФ стали делать без помощи Запада
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Год назад популярный российский певец и шоумен Семен Слепаков осудил проведение Россией специальной военной операции на территории Украины и переехал жить в Израиль. Оттуда он критикует российские власти и действия ВС РФ.
Слепаков неоднократно подвергался нападкам россиян, которым позиция артиста далека и непонятна. Часть граждан РФ демонстрировала свое презрение Слепакову, который периодически позволяет себе высмеивать СВО. Тем не менее это обстоятельство не помешало продюсерам телеканала ТНТ4 вернуть шоумена на экраны.
Недавно в эфир вышла программа с его участием. Обращает на себя внимание, что шоу крутили на канале целый вечер. Правда, программа не новая - из архива. Она была отснята еще во времена, когда Семен жил и работал в России.
«Возмутительно! В прайм-тайм у нас в стране заставляют смотреть на предателей, а патриотические песни в эфир не берут», — приводит «МК» возмущение некоторых телезрителей.
Высказался о возвращении на ТВ Слепакова, который недавно записал колыбельную песню о гибели российских военных, и продюсер Иосиф Пригожин.
По его словам, понять такой шаг сложно. Он остается при своем мнении: не надо акцентировать внимание граждан на уехавших из РФ артистах.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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