Костомарова с ОИ-2002 не отправили на лечение за границу в Германию из-за нетранспортабельности

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Здоровье фигуриста Романа Костомарова уже более месяца обсуждает вся страна.
Фигурист попал в Коммунарку с пневмонией, а спустя некоторое время стало известно, что ему ампутировали стопы, он перенес два инсульта и был введен в медикаментозную кому.
Портал «Woman.ru» писал о том, что планировалось отправить Костомарова на лечение за границу. Но потом от этой идеи пришлось отказаться, хотя немецкие медики были не против помочь именитому фигуристу. Но Роман Костомаров остался в России и сейчас в Коммунарке врачи продолжают бороться за его жизнь.
По мнению профессора Павла Воробьева, Костомарова не отправили за границу просто потому, что он мог не пережить такую длинную дорогу. Он также добавил, что не считает российских врачей хуже западных, и уверен, что в Коммунарке пациентам оказывается необходимая помощь.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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