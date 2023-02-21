Невролог Белаш: Второй инсульт у Костомарова был спровоцирован сепсисом

В ночь на 20 февраля тяжелобольной фигурист Роман Костомаров перенес второй инсульт. Это произошло из-за закупорки тромбами мозговых сосудов. По мнению врача-невролога Владимира Белаша сепсис, который является тяжелой реакцией на инфицирование, мог привести к закупорке сосудов и воспалению оболочек головного мозга.

«Сепсис сопровождается большим диапазоном синдромов. В этом перечне — повышенная кровяная свертываемость. Это обязательно приводит к тромбообразованию. Тромбы, эти твердые кровяные сгустки различных размеров, закупоривают самые разные сосуды, в том числе сосуды нервной системы. Этот процесс неизбежно приводит к инсульту», — рассказал Белаш.

Он также предположил, что кровоизлияние могло спровоцировать тяжелое состояние в целом.

Врач также заявил, что в подобных случаях следует провести процедуру по очищению крови. К слову, Костомарову был проведен расширенный плазмаферез, включающий в себя отделение плазмы от крови и удаление сгустков.

Невролог обратил внимание на то, что инсульт катастрофически опасен. Человек рискует получить неврологический дефект на всю жизнь, в том числе паралич и парез, объяснил врач.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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