Невролог Белаш: Второй инсульт у Костомарова был спровоцирован сепсисом

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В ночь на 20 февраля тяжелобольной фигурист Роман Костомаров перенес второй инсульт. Это произошло из-за закупорки тромбами мозговых сосудов. По мнению врача-невролога Владимира Белаша сепсис, который является тяжелой реакцией на инфицирование, мог привести к закупорке сосудов и воспалению оболочек головного мозга.
«Сепсис сопровождается большим диапазоном синдромов. В этом перечне — повышенная кровяная свертываемость. Это обязательно приводит к тромбообразованию. Тромбы, эти твердые кровяные сгустки различных размеров, закупоривают самые разные сосуды, в том числе сосуды нервной системы. Этот процесс неизбежно приводит к инсульту», — рассказал Белаш.
Он также предположил, что кровоизлияние могло спровоцировать тяжелое состояние в целом.
Врач также заявил, что в подобных случаях следует провести процедуру по очищению крови. К слову, Костомарову был проведен расширенный плазмаферез, включающий в себя отделение плазмы от крови и удаление сгустков.
Невролог обратил внимание на то, что инсульт катастрофически опасен. Человек рискует получить неврологический дефект на всю жизнь, в том числе паралич и парез, объяснил врач.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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