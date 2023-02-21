Почему в лечении Костомарова нарастают проблемы

Сегодня, 16:24

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Почему в лечении Костомарова нарастают проблемы
Фото из открытых источников

Находящегося в больнице в Коммунарке Романа Костомарова врачи спасают от сепсиса, менингита, последствий двух инсультов, полиорганной недостаточности и отита. Кроме того,  олимпийского чемпиона, попавшего в клинику с осложнениями на фоне вирусного заболевания, выхаживают после ампутаций стоп и кистей рук. При этом состояние Костомарова не улучшается. Более того, каждый день число возникающих в лечении проблем только увеличивается. Накануне врачи провели 46-летнему фигуристу операцию на правом глазу. К этому их вынудило гнойное воспаление в лобной доле.

Комментируя появление сложностей в лечении Костомарова, иммунолог Ирина Ярцева высказала мнение, что ампутация «стала началом конца». Организм должен сам регулировать все процессы и реагировать на терапию, но произошел тотальный сбой, заявила врач. Она пояснила, что у молодого здорового человека не бывает такой реакции на ОРВИ. Судя по всему, произошел полный отказ всех систем, сказала иммунолог. Когда у человека не функционирует иммунная система, медицина бессильна, заявила  Ярцева. По ее мнению, старания врачей могут приносить лишь временный эффект. Пока не изобрели препаратов, которые могут повернуть время вспять, сказала врач.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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