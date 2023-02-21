Тяжелобольной фигурист из РФ Роман Костомаров пытался сбежать из больницы после ампутации стоп

Фигурист Роман Костомаров, которому ампутировали ранее стопы, попытался покинуть стены больницы в Коммунарке, в которой он проходит лечение. Об этом пишет издание «Prozvezd.info».

Журналисты предполагают, что прославленный спортсмен «не осознает, что с ним происходит». Вероятно, ампутация стоп повлияла на психическое здоровье чемпиона мира по танцам на льду.

Роман Костомаров был доставлен в больницу 10 января. Главврач медучреждения в Коммунарке заявлял, что звездный пациент поступил с пневмонией и гриппом в критическом состоянии. У него развилась гангрена и стремительно прогрессировала. Ради спасения жизни знаменитости медикам пришлось подключить его к ИВЛ и ЭКМО. Остановить некроз удалось только после проведенной ампутации. Костомарову удалили стопы и несколько пальцев.

Ранее российский профессор Павел Воробьев объяснил, почему звездный пациент не может быть доставлен на лечение в Германию. Он акцентировал внимание на том, что Костомаров подключен к аппаратам жизнеобеспечения. Перелет для него сопряжен с огромными рисками, он может его не перенести, поскольку в самолете резко падает кислородное давление.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700