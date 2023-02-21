Навка подтвердила ампутацию обеих стоп Костомарова

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Некоторое время назад появились слухи об ампутации Роману Костомарову обеих стоп. И вот сейчас бывшая партнерша олимпийского чемпиона по танцам на льду Татьяна Навка подтвердила, что операция все же была проведена. Супруга Дмитрия Пескова заявила, что 46-летнему фигуристу, который больше месяца находится в «Коммунарке», куда был госпитализирован с двусторонней пневмонией, пришлось ампутировать обе стопы с целью остановить некроз.
«Да. Это ужасно! Ни одним, наверное, мозгом ни один спортсмен не может понять, как это случилось и что будет дальше», — заявила фигуристка Елена Бережная, когда узнала эту новость.
На днях в микроблоге Навка опубликовала пост, в котором рассказала, как много лет назад выступала в паре с Костомаровым.
«Все свои нервы мы пускали в энергию танца», ? написала она.
Напомним, Костомаров и Навка выступали в дуэте. Пара завоевала золото на Олимпиаде-2006 в Турине. Они являются многократными чемпионами мира, Европы и России.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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