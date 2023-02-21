«Хуже немецких врачей наши точно бы не сделали»: профессор о том, почему Романа Костомарова нужно было спасать в «Коммунарке»

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В России многих граждан сильно потрясло известие о том, что олимпийский чемпион Роман Костомаров госпитализирован с пневмонией в столичную «Коммунарку». Все его еще помнят пышущего здоровьем, тренированного спортсмена. Р
ома пришел в сознание в конце января. Состояние здоровья фигуриста далее лишь ухудшалось. В итоге, спасая жизнь Романа, медицинские специалисты вынуждены были ампутировать спортсмену одну стопу и часть второй, а также несколько пальцев на руках. Затем длинной чередой пошли разные осложнения, начался отек мозга, и теперь его ежедневные клинико-лабораторные показатели не радуют ни врачей, ни родных, ни поклонников.
В настоящее время Роман Костомаров находится в московской «Коммунарке» — спортсмену предоставлено самое лучшее оборудование и все столичные медики. Профессионалы имеют за своими плечами колоссальный огромный опыт борьбы с легочными заболеваниями за время пандемии. Но хронология заболевания (ампутация конечностей, развитие гангрены и не только) упрямо показывает: олимпийскому чемпиону совершенно ничего не помогает.
Подобная ситуация весьма расстраивает поклонников Романа. Большинство россиян уверены в том, что фигуриста необходимо было своевременно и экстренно отправить на лечение в Германию. Об этом сегодня сообщили журналисты информационного новостного издания «Woman.ru».
«Там лучше, немецкие медики бы точно справились!» — писали фанаты Костомарова.
Стереотип о том, что все западное — априори лучше, применим ко многим сферам, но только не к медицине. На этом настаивает Павел Воробьев, профессор Московской медицинской академии, доктор медицинских наук.
«Там с лечением таких проблем, как гангрена, дела обстоят еще хуже, чем с лечением легких. У нас гораздо больше вариаций терапии и оборудования. Хуже немецких врачей наши точно не сделали», — делится профессор Воробьев в беседе с «Woman.ru».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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