Режиссер Глеб Панфилов разъяснил решение перенести прощание с Инной Чуриковой из «Ленкома»

Сегодня, 11:19

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Режиссер Глеб Панфилов разъяснил решение перенести прощание с Инной Чуриковой из «Ленкома»
Режиссер Глеб Панфилов

Глеб Панфилов, вдовец покойной актрисы Инны Чуриковой, скончавшейся 14 января на 80-м году жизни, объяснил, почему семья выступила против того, чтобы гражданская панихида проходила в театре «Ленком».

По его словам, утрата стала очень болезненной для него. Вместе с Инной Чуриковой Глеб Панфилов прожил почти 50 лет. Сейчас отца поддерживает Иван - единственный сын супругов. Именно он помог перенести ему прощание с покойной супругой. Проходило оно, вопреки ожиданиям общественности, не в «Ленкоме», а в Храме Христа Спасителя.

«Мое мнение, на сцене должен стоять живой артист, а не гроб с артистом. Картина, когда убитые горем родственники — на сцене, а в зрительном зале, развалившись, сидят случайные люди и пялятся, оскорбительна для усопшего», — объяснился режиссер.

Глеб Панфилов добавил, что когда прощание с человеком проходит в храме, восприятие совсем иное. Именно поэтому они с сыном настояли на том, чтобы траурное мероприятие проходило не в театре.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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