Профессор Воробьев рассказал, почему Костомарова не отправили на лечение за границу

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Доктор медицинских наук Павел Воробьев назвал причину того, что Романа Костомарова не отправили на лечение за границу.
«А с чего вы взяли, что в Германии его шансы были выше, чем здесь?» — заявил он на вопрос журналистов.
Утверждение, что немецкие врачи лучше российских, не имеет под собой никаких оснований, уверен профессор. Известно, что немецкие врачи предложили свою помощь сразу, но лечением тяжелобольного олимпийского чемпиона занялась бригада лучших специалистов. Вскоре после госпитализации Костомарова перевезли в «Коммунарку». Это медучреждение располагает лучшим оборудованием и огромным опытом лечения легочных заболеваний.
При этом врачи из Германии тоже были в курсе протоколов лечения. Воробьев также обратил внимание на то, что перелет в состоянии, в котором находится Костомаров, мог бы обернуться летальным исходом. Ведь спортсмена подключили к ИВЛ и ЭКМО, так как он не мог дышать.
«Организм был на грани. А в самолете резко падает кислородное давление, мы все это знаем»,— сказал доктор.
По его словам доктора медицинских наук, «из-за снижения кислорода» «люди впадают в психозы и ведут себя неадекватно». То есть транспортировка пациента невозможна была из-за его тяжелого состояния.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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