МК: Причиной плачевного состоянии спортсмена Костомарова назвали больничную синегнойную палочку

На сегодняшний день состояние здоровья популярного российского спортсмена Романа Костомарова отнюдь не улучшилось. Более того — прославленному фигуристу все хуже и хуже. Сейчас его медицинские показания уже вызывают серьезные опасения. Как свидетельствуют последние данные, у Романа диагностировано несколько инсультов, вторичный менингит, поражение головного мозга, легкие полностью поражены. Сейчас Костомаров подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Такие нерадостные новости из больничной палаты сильно удручают его многочисленных поклонников и сторонников.

К огромному сожалению, столь сильное ухудшение состояния здоровья Романа Костомарова вызвано ассоциированной внутрибольничной инфекцией. Она, с высокой степенью вероятности, способна кардинально отягощать течение болезни пациента. Об этом сегодня написали корреспонденты информационного новостного онлайн-портала «БрянскToday».

Однако, невзирая на все это, медицинские специалисты московской «Коммунарки» продолжают бороться за жизнь известного спортсмена, надеясь на его выздоровление. Ведь Роман Костомаров — не только один из лучших спортсменов в истории, но и пример для многих россиян. Он продолжал заниматься спортом даже после окончания карьеры и был огромным источником вдохновения для всех, кто следил за его успехами.

Желаем Роману Костомарову скорейшего выздоровления и возвращения к жизни и любимой работе.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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