Издание РИА «Новости» опубликовало список российских артистов, осудивших СВО

Журналисты, работающие на интернет-издание РИА «Новости», представили публикацию об отечественных знаменитостях, выступивших в поддержку СВО, и перечислили артистов, которые высказались против проведения спецоперации на территории Украины.

К числу критиков действий российских властей были причислены: солисты панк-группы Little Big Илья Прусикин (признан иноагентом) и Софья Таюрская, украинская певица Вера Брежнева, журналист Юрий Дудь (признан иноагентом), актриса Лия Ахеджакова, певица Лайма Вайкуле, шоумен Семен Слепаков и уроженка Киевской области, певица Светлана Лобода.

Также в список противников СВО были внесены Валерий Меладзе, Максим Галкин (признан иноагентом), Максим Покровский, Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич (признан иноагентом), Земфира (признана иноагентом) и Илья Лагутенко. В этот перечень попал и Александр Ревва, который публичных заявлений на этот счет никогда не делал.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700