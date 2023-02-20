Издание РИА «Новости» опубликовало список российских артистов, осудивших СВО

На фестивале Берлинале-2023 мужскую токсичность отправили в канализацию
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Журналисты, работающие на интернет-издание РИА «Новости», представили публикацию об отечественных знаменитостях, выступивших в поддержку СВО, и перечислили артистов, которые высказались против проведения спецоперации на территории Украины.
К числу критиков действий российских властей были причислены: солисты панк-группы Little Big Илья Прусикин (признан иноагентом) и Софья Таюрская, украинская певица Вера Брежнева, журналист Юрий Дудь (признан иноагентом), актриса Лия Ахеджакова, певица Лайма Вайкуле, шоумен Семен Слепаков и уроженка Киевской области, певица Светлана Лобода.
Также в список противников СВО были внесены Валерий Меладзе, Максим Галкин (признан иноагентом), Максим Покровский, Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич (признан иноагентом), Земфира (признана иноагентом) и Илья Лагутенко. В этот перечень попал и Александр Ревва, который публичных заявлений на этот счет никогда не делал.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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