Tenderlybae рассказала что сделает операцию по увеличению груди

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Стримерша Амина Tenderlybae Мирзоева объявила информацию для своих подписчиков о том, что она планирует сделать себе плановую операцию по увеличению груди. Об этом знаменитая певица рассказала на своих страницах в Telegram-канале.
К своему сообщению Tenderlybae приложила снимок в бандаже. Девушка не рассказала никаких других подробностей об этом событии, в том числе, когда же именно будет проводиться эта операция. На канал Tenderlybae на Twitch в настоящее время подписано свыше 1,2 млн человек. В среднем трансляции стримерши смотрит около 3 тысяч зрителей. Об этом сегодня написали корреспонденты информационного новостного онлайн-портала «CyberSport.ru».
Девушка зачастую проводит разговорные эфиры, а также иногда играет в CS:GO, Minecraft и другие тайтлы. В течение нескольких лет она появлялась на публике только в маске.
31 января состоялся релиз трека «Ломай» в её исполнении и клипа, который стал презентацией её нового образа без маски.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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