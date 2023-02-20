«Все действия бессильны»: иммунолог России дала тревожный прогноз по Костомарову

В «Коммунарке» продолжается борьба за жизнь Романа Костомарова.

Спортсмен был госпитализирован еще 10 января с пневмонией, но сейчас из больницы с каждым днем приходит все больше тревожных новостей о его здоровье, пишет «Woman.ru».

За последний месяц обычная простуда переросла в пневмонию, гангрену, менингит и два инсульта. Начался сепсис, появились отеки из-за почечной недостаточности и развился отит.

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева отметила, что в норме у человека возраста Костомарова не должно быть такой реакции на простуду. Но у него произошел полный отказ всех систем. Сейчас медики пытаются в любой способ поддержать организм спортсмена. Многое зависит от выносливости организма и готовности Костомарова бороться за жизнь, считает Ярцева.

Она добавила, что врачи пытаются поддержать функции органов Костомарова, но из-за некроза это сделать сложно.

«На местах везде, где отмирают клетки, возникает некроз, он инфицируется. Поражаются самые мелкие сосуды, а они в мозге, почках, печени и конечностях. Но если почки и печень можно подключить к аппаратуре, промывать и поддерживать давление, то с конечностями и мозгом тяжело сделать такое же. К сожалению, сейчас происходит естественный процесс. Организм умирает потихоньку, но врачи не позволяют ему это сделать. Никаких препаратов нет, чтобы включить защиту. Это к богу. Медицина не может остановить старение, так же как не может запустить иммунитет», — сказала Ярцева.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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