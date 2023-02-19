Михаил Шахназаров заявил, что Ахеджакова продолжила работать в «Современнике» на полной ставке

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Популярный российский блогер, журналист, критик и публицист Михаил Шахназаров объяснил ситуацию о том, как осуществлялся процесс снятия с репертуара в столичном театре «Современник» всех спектаклей, в которых играла свои роли народная артистка Российской Федерации Лия Ахеджакова. Эта прославленная актриса театра и кино прослужила на протяжении 46 лет в данном культурном учреждении страны.
Как сейчас высказался критик Шахназаров, положение артистки в театре выглядит совсем не так, как его описывает сама Ахеждакова. Раньше Лия Меджидовна рисовала ситуацию таким образом, что якобы причиной снятия с репертуара ее постановки стали некие письма, которые в театр присылали недовольные поклонники.
«Мне ребята из труппы «Современника» сказали, что Лию Ахеджакову из театра никто не увольнял. Просто закрыли спектакль. Деньги она получает, у нее ставка там какая-то», — объяснил Михаил Шахназаров, блогер и журналист.
Об этом сегодня написали корреспонденты информационного новостного онлайн-портала StarHit.ru. При этом Шахназаров заметил, что никогда не считал Ахеджакову великой актрисой. По мнению блогера, ее неожиданно возвели в этот ранг и теперь раскручивают по полной программе.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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