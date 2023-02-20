Врач РФ объяснила, почему лечение Роману Костомарова надо оперативно корректировать

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Фигуристу Роману Костомарову необходимо срочно корректировать лечение, уверена врач Людмила Лапа.
Она объяснила, что из-за отека легких врачи, которые занимаются его лечением, должны пересмотреть схему лечения.
Как стало известно, Костомаров перенес инсульт и у него развивается гематома головного мозга. В ряде источников появилась информация о том, что у Костомарова поражено уже 25% головного мозга.
Врач-терапевт Людмила Лапа заявила, что подобная ситуация является критической. По ее словам, сейчас сложно спрогнозировать, как далее будет переносить организм нагрузку, которую дает болезнь.
По ее словам, ампутация не угрожает жизни фигуриста. Но сепсис и операция на мозге более опасны. Поэтому сейчас врачам, отметила Лапа, необходимо корректировать лечение, чтобы предотвратить развитие гематомы в мозге и дальнейший отек, который может отразиться на когнитивных способностях пациента.
Эксперт отмечает, что невозможно на данный момент сделать прогнозы касательно жизни и здоровья именитого спортсмена.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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