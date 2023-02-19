Состояние Романа Костомарова резко ухудшилось: Лига пациентов настаивает на следствии в Коммунарке

Сегодня, 12:44

0

Image 16+
Состояние Романа Костомарова резко ухудшилось: Лига пациентов настаивает на следствии в Коммунарке
Роман Костомаров

Здоровье фигуриста Романа Костомарова сейчас обсуждают многие, ведь пациент уже второй месяц в больнице и до сих пор врачи не дают никаких прогнозов.

В больницу Костомаров попал в январе, и у него диагностировали вирусно-бактериальную инфекцию, поразившую легкие, пишет ОСН.

Потом же стало известно, что ему стало хуже и у него произошло внутричерепное кровоизлияние, в результате чего повредилась четверть головного мозга. Состояние удалось купировать, однако после этого врачи диагностировали у Костомарова развитие вторичного менингита и сепсис. Костомарову уже ампутировали стопы и пальцы на руках. Сейчас он в медикаментозном сне и подключен к аппарату ИВЛ.

Президент Лиги пациентов, член Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации, соавтор Декларации о правах пациентов в России Александр Саверский заявило том, что происходящее с Костомаровым его ужаснуло.

«И да, внешне это выглядит как издевательство, но мы же не знаем в полной мере, что там происходит. А очень многие люди задают вопрос: что происходит в «Коммунарке» вообще? В этом смысле я хочу обратить ваше внимание на заявление главного врача этой больницы Дениса Проценко, которое он сделал в ноябре 2020 года и позднее, о том, что у него смертность в больнице на две трети связана с внутрибольничными инфекциями», — заявил эксперт.

Он добавил, что таких показателей нет ни в одной другой больнице России. Фактически в больнице две трети пациентов умирают не от коронавируса, а в результате санитарно-гигиенической обстановки или в результате каких-то методов лечения, которые очень сильно подавляют людям иммунитет, делая их уязвимыми перед другими инфекциями.

Северский добавил, что считает необходимым провести следствие касательно случая Костомарова, как и в отношении других летальных исходов в «Коммунарке».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Состояние Романа Костомарова резко ухудшилось: Лига пациентов настаивает на следствии в Коммунарке

Сегодня, 12:44

Фигурист Жулин поддержал тяжелобольного Костомарова

Сегодня, 08:34

Назаров написал новое стихотворение о цензуре в России

Вчера, 23:34

Актриса Рената Литвинова обвинила в непорядочности организаторов ее концерта на ВДНХ в Москве

Вчера, 18:09

Ханна рассказала, сколько заплатила за появление на свет дочери

19-02-2023, 23:29

«АиФ»: артисты Дима Билан и Лариса Долина сообщили, чего боятся больше всего

19-02-2023, 08:39

Вдова актера Джигарханяна вышла в свет с новым спутником

18-02-2023, 08:19

«РВ»: Михаил Ширвиндт назвал россиян чернью за осуждение актрисы Лии Ахеджаковой

16-02-2023, 12:09

В Сети обеспокоены судьбой не выходившего на связь с осени внука Аллы Пугачевой

15-02-2023, 13:04

«Царьград» выяснил, зачем Макаревич вступился за уволенную из театра «Современник» Ахеджакову

14-02-2023, 19:59

Молочников убежден, что народные артисты Ахеджакова и Назаров не останутся без работы и поклонников

14-02-2023, 13:19

Продюсер Цыганов заявил о необходимости попрощаться с покинувшими Россию артистами

13-02-2023, 19:49

Концертный директор Леонида Агутина опровергла информацию о миллионной задолженности певца

13-02-2023, 17:09

Актриса Ирина Основина рассказала, почему боялась режиссера «Склифосовского» Юлию Краснову

12-02-2023, 16:29

Покинувший Россию актер Александр Филиппенко объяснил, почему уволился из Театра Моссовета

12-02-2023, 13:49

Дмитрий Певцов назвал фильм «Чебурашка» диверсией против детей в России

11-02-2023, 09:39

Сестра турецкой актрисы Ханде Эрчел усыновит оставшегося сиротой после землетрясения ребенка

10-02-2023, 16:59

Ведущая Лера Кудрявцева призналась, что на съемках ведет себя как мегера

10-02-2023, 13:49

Молодую жену Петросяна наконец-то приняли в светской тусовки Москвы

9-02-2023, 21:04

Назаров изменит актерское амплуа для своих выступлений в Израиле

9-02-2023, 15:14

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Сорокин раскритиковал идею цифровизации системы здравоохранения в Петербурге

Сорокин раскритиковал идею цифровизации системы здравоохранения в Петербурге

18-02-2023, 16:45

0

Юрист, активист Никита Сорокин считает, что цифровизацию в сфере обеспечения жителей рецептами на льготные лекарства...

Подробнее
Аналитики «Горячих Точек» сообщили о нестыковках в опровержении Минобороны по увольнению военных ЛДНР

Аналитики «Горячих Точек» сообщили о нестыковках в опровержении Минобороны по увольнению военных ЛДНР

19-02-2023, 20:30

0

Недавно в Сети стала распространяться информация о том, что по неустановленным причинам боевых офицеров ДНР и ЛНР...

Подробнее
С 19 февраля в Турции прекращаются поиски пропавших при землетрясении

С 19 февраля в Турции прекращаются поиски пропавших при землетрясении

18-02-2023, 18:54

0

В результате жуткого землетрясения на всей территории Турции зафиксировано погибшими свыше 40 тысяч человек. В...

Подробнее
Немецкое издание сообщает, что Польша продолжает импортировать нефть из Российской Федерации

Немецкое издание сообщает, что Польша продолжает импортировать нефть из Российской Федерации

18-02-2023, 18:49

0

Немецкое издание сообщает, что польские компании продолжают покупать нефть у российских компаний, хотя представители...

Подробнее
Что станет с турецкой экономикой после землетрясения

Что станет с турецкой экономикой после землетрясения

19-02-2023, 19:44

0

Шестого февраля на турецкой земле пронеслись одно за другим три разрушительных землетрясения. Эпицентр разлома в земной...

Подробнее
Хаяси и Чина договорились об общей политике Японии и Южной Кореи в регионе

Хаяси и Чина договорились об общей политике Японии и Южной Кореи в регионе

19-02-2023, 10:09

0

В японском министерстве иностранных дел сообщили о результатах переговоров между дипломатами Японии и Южной Кореи на...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

МК: Мобилизованные на СВО ВС из РФ братья сообщили о плюсах и минусах службы вместе

МК: Мобилизованные на СВО ВС из РФ братья сообщили о плюсах и минусах службы вместе

Вчера, 17:24

0

Братья с позывными Бурый и Тезза рассказали о том, как им служится вместе. На фронт они попали во время мобилизации,...

Подробнее
Кисида сообщил о запросе на созыв СБ ООН

Кисида сообщил о запросе на созыв СБ ООН

Вчера, 08:34

0

Руководитель японского правительства Кисида сообщил в интервью журналистам, что японские политические власти запросили...

Подробнее
Сообщается о скором начале переговоров по продлению зерновой сделки

Сообщается о скором начале переговоров по продлению зерновой сделки

Вчера, 08:24

0

Агентство РИА «Новости» сообщает, что, по сведениям собеседника агентства, в скором времени планируется начало активных...

Подробнее
Сейсмолог Завьялов объяснил происхождение гигантской трещины в Турции

Сейсмолог Завьялов объяснил происхождение гигантской трещины в Турции

Вчера, 22:34

0

Доктор физико-математических наук Алексей Завьялов прокомментировал шокирующие кадры с изображением огромной трещины на...

Подробнее