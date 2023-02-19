Состояние Романа Костомарова резко ухудшилось: Лига пациентов настаивает на следствии в Коммунарке

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Здоровье фигуриста Романа Костомарова сейчас обсуждают многие, ведь пациент уже второй месяц в больнице и до сих пор врачи не дают никаких прогнозов.
В больницу Костомаров попал в январе, и у него диагностировали вирусно-бактериальную инфекцию, поразившую легкие, пишет ОСН.
Потом же стало известно, что ему стало хуже и у него произошло внутричерепное кровоизлияние, в результате чего повредилась четверть головного мозга. Состояние удалось купировать, однако после этого врачи диагностировали у Костомарова развитие вторичного менингита и сепсис. Костомарову уже ампутировали стопы и пальцы на руках. Сейчас он в медикаментозном сне и подключен к аппарату ИВЛ.
Президент Лиги пациентов, член Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации, соавтор Декларации о правах пациентов в России Александр Саверский заявило том, что происходящее с Костомаровым его ужаснуло.
«И да, внешне это выглядит как издевательство, но мы же не знаем в полной мере, что там происходит. А очень многие люди задают вопрос: что происходит в «Коммунарке» вообще? В этом смысле я хочу обратить ваше внимание на заявление главного врача этой больницы Дениса Проценко, которое он сделал в ноябре 2020 года и позднее, о том, что у него смертность в больнице на две трети связана с внутрибольничными инфекциями», — заявил эксперт.
Он добавил, что таких показателей нет ни в одной другой больнице России. Фактически в больнице две трети пациентов умирают не от коронавируса, а в результате санитарно-гигиенической обстановки или в результате каких-то методов лечения, которые очень сильно подавляют людям иммунитет, делая их уязвимыми перед другими инфекциями.
Северский добавил, что считает необходимым провести следствие касательно случая Костомарова, как и в отношении других летальных исходов в «Коммунарке».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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