Назаров написал новое стихотворение о цензуре в России

Вчера, 23:34

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Назаров написал новое стихотворение о цензуре в России
Фото из открытых источников

Народный артист Российской Федерации Дмитрий Назаров с сарказмом высказался о преследованиях отечественных актеров, которые заметно участились за последние месяцы. Назаров акцентировал внимание на том, что заслуженных и талантливых специалистов своего дела изгоняют из культурных учреждений страны именно за их политические взгляды, неугодные властям и большим чиновникам. Назаров написал свой новый стих и опубликовал это произведение под названием «Цензура абсурда». Такой видеоролик на днях появился на YouTube-канале актера. 

Кадры этого видео демонстрируют, как Дмитрий Назаров читает публично своё стихотворение, в котором он жестко высмеял недавнее предложение стереть Барбару Брыльску из художественного фильма «Ирония судьбы». Об этом сегодня написали корреспонденты информационного новостного онлайн-портала РБК. 

Актёр пофантазировал, на кого можно было бы заменить «предателей». Себя он предложил заменить Охлобыстиным, а Ахеджакову — Машковым. В конце стихотворения Назаров задался вопросом, что было бы, если бы до сих пор были живы Волчек и Табаков, и пожалел, что их больше нет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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