Назаров написал новое стихотворение о цензуре в России

Народный артист Российской Федерации Дмитрий Назаров с сарказмом высказался о преследованиях отечественных актеров, которые заметно участились за последние месяцы. Назаров акцентировал внимание на том, что заслуженных и талантливых специалистов своего дела изгоняют из культурных учреждений страны именно за их политические взгляды, неугодные властям и большим чиновникам. Назаров написал свой новый стих и опубликовал это произведение под названием «Цензура абсурда». Такой видеоролик на днях появился на YouTube-канале актера.

Кадры этого видео демонстрируют, как Дмитрий Назаров читает публично своё стихотворение, в котором он жестко высмеял недавнее предложение стереть Барбару Брыльску из художественного фильма «Ирония судьбы». Об этом сегодня написали корреспонденты информационного новостного онлайн-портала РБК.

Актёр пофантазировал, на кого можно было бы заменить «предателей». Себя он предложил заменить Охлобыстиным, а Ахеджакову — Машковым. В конце стихотворения Назаров задался вопросом, что было бы, если бы до сих пор были живы Волчек и Табаков, и пожалел, что их больше нет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700