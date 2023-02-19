Назаров написал новое стихотворение о цензуре в России

Сорокин раскритиковал идею цифровизации системы здравоохранения в Петербурге
Юрист, активист Никита Сорокин считает, что цифровизацию в сфере обеспечения жителей рецептами на льготные лекарства...Подробнее
Народный артист Российской Федерации Дмитрий Назаров с сарказмом высказался о преследованиях отечественных актеров, которые заметно участились за последние месяцы. Назаров акцентировал внимание на том, что заслуженных и талантливых специалистов своего дела изгоняют из культурных учреждений страны именно за их политические взгляды, неугодные властям и большим чиновникам. Назаров написал свой новый стих и опубликовал это произведение под названием «Цензура абсурда». Такой видеоролик на днях появился на YouTube-канале актера.
Кадры этого видео демонстрируют, как Дмитрий Назаров читает публично своё стихотворение, в котором он жестко высмеял недавнее предложение стереть Барбару Брыльску из художественного фильма «Ирония судьбы». Об этом сегодня написали корреспонденты информационного новостного онлайн-портала РБК.
Актёр пофантазировал, на кого можно было бы заменить «предателей». Себя он предложил заменить Охлобыстиным, а Ахеджакову — Машковым. В конце стихотворения Назаров задался вопросом, что было бы, если бы до сих пор были живы Волчек и Табаков, и пожалел, что их больше нет.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Юрист, активист Никита Сорокин считает, что цифровизацию в сфере обеспечения жителей рецептами на льготные лекарства...Подробнее
Недавно в Сети стала распространяться информация о том, что по неустановленным причинам боевых офицеров ДНР и ЛНР...Подробнее
В результате жуткого землетрясения на всей территории Турции зафиксировано погибшими свыше 40 тысяч человек. В...Подробнее
Финансовый эксперт Владимир Григорьев рассказал о том, что курс доллара может вырасти до 80 рублей. По его словам, уже...Подробнее
Немецкое издание сообщает, что польские компании продолжают покупать нефть у российских компаний, хотя представители...Подробнее
Шестого февраля на турецкой земле пронеслись одно за другим три разрушительных землетрясения. Эпицентр разлома в земной...Подробнее
В японском министерстве иностранных дел сообщили о результатах переговоров между дипломатами Японии и Южной Кореи на...Подробнее
Братья с позывными Бурый и Тезза рассказали о том, как им служится вместе. На фронт они попали во время мобилизации,...Подробнее
Агентство РИА «Новости» сообщает, что, по сведениям собеседника агентства, в скором времени планируется начало активных...Подробнее
Руководитель японского правительства Кисида сообщил в интервью журналистам, что японские политические власти запросили...Подробнее
Комментировать