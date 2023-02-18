Актриса Рената Литвинова обвинила в непорядочности организаторов ее концерта на ВДНХ в Москве

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В непорядочности обвинила актриса и режиссер Ренета Литвинова тех, кто занимался организацией ее вечера в Зеленом театре на ВДНХ.
Выступить там Рената Литвинова планировала еще летом минувшего года, пишет Газета Ру. Но выступление не состоялось, поскольку после начала «военной спецоперации» актриса из России уехала.
В соцсети одна из подписчиц рассказала, что уже несколько месяцев не может получить деньги за билеты.
Литвинова ответила, что считает ситуацию странной, она подчеркнула, что вернула свой гонорар еще в прошлом году.
«Я вернула свой гонорар почти год назад. Это непорядочность организаторов, видимо», - написала Литвинова подписчице в ответ на комментарий о проблеме с возвращением денег за билет на несостоявшееся выступление.
Ранее стало известно, что, прожив почти год в Париже, Рената Литвинова приехала в Россию к своей матери, которая отметила недавно 85-летие.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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