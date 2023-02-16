«АиФ»: артисты Дима Билан и Лариса Долина сообщили, чего боятся больше всего

О фобиях звезд российской эстрады рассказывает издание «АиФ».

Автор публикации отмечает, что разговоры о фобиях интересны многим, поэтому знаменитости рассказывают о своих страхах, в том числе и для того, чтобы привлечь к себе внимание.

Например, певец Дима Билан, у которого есть номера, где ему приходится парить над сценой, заявил, что боится высоты. Он отметил, что чувствует себя роботом, как только слышит команду «Мотор» и это помогает ему справляться с фобией.

О страхе высоты тоже заявляла и певица Ольга Бузова. И она тоже не раз выступала подвешенной над землей. По слова Бузовой, также она боится змей.

О боязни высоты заявила и певица Лариса Долина. Но в одном из клипов она снималась на скале, куда ее доставили на вертолете.

По мнению специалистов, только при работе с психологом можно преодолеть настоящую фобию. Поэтому эксперты полагают, что на самом деле знаменитости заявляют о фобиях, чтобы показать свою уникальность и привлечь к себе внимание.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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