«РВ»: Михаил Ширвиндт назвал россиян чернью за осуждение актрисы Лии Ахеджаковой

Сын народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта Михаил назвал россиян чернью.

Так он отреагировал на новость о том, что Лия Ахеджакова лишилась ролей в театре «Современник», пишет «Русская Весна». Михаил Ширвиндт записал видео, раскритиковав тех, кто негативно настроен к Лии Ахеджаковой из-за ее критики «военной спецоперации» РФ на территории Украины.

«Ребят, по-моему мы приехали! Сказать, что Ахеджакова — замечательная актриса, это совершить поступок, за который чернь тебя проклянет!… Каратели тебя могут покарать, и только за то, что ты сказал, что Лия Ахеджакова замечательная актриса!» — заявил Михаил в видео.

Как рассказала сама Лия Ахеджакова, ее расстроила новость о том, что она больше не сможет выходить на сцену «Современника», ведь этому театру она отдала большую часть своей жизни. Но Россию она покидать не собирается, заявив, что будет любить свою страну, какой бы она не была.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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